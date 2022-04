Hessen : Junger Rechtsextremist wegen Anschlagsplänen angeklagt

Karlsruhe Er soll bereits ein Sprengstoff-Gemisch produziert haben - jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen Auszubildenden erhoben. Ihm wird unter anderem die versuchte Gründung einer Terrorvereinigung vorgeworfen.

Der junge Mann habe bereits mögliche Ziele recherchiert und ein Gemisch mit einer Sprengkraft produziert, „die einen mit militärischem Sprengstoff in etwa vergleichbaren Wirkungsgrad erzielte“, teilte die Karlsruher Behörde am Mittwoch mit. Der Auszubildende aus einer Kleinstadt im Schwalm-Eder-Kreis sitzt seit seiner Festnahme Mitte September in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt hatte kurz vor dem Jahreswechsel die Ermittlungen übernommen. Dem Mann soll am Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gemacht werden.