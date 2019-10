Deutschlandtag der Jungen Union : CDU-Chefin gegen Urwahl für Kanzlerkandidatur

Saarbrücken Zum Auftakt ihres Deutschlandtags in Saarbrücken stimmt die Junge Union über Anträge zur Urwahl für die Kanzlerkandidatur ab.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer versucht angesichts der offensichtlich auch gegen sie gerichteten Debatte über eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur wieder in die Offensive zu kommen. Sie bekräftigte kurz vor Beginn des Deutschlandtags der Jungen Union (JU) in Saarbrücken ihr Nein zu solchen Formen der Mitgliederbeteiligung. „Ich selbst bin eine wirklich tiefe, überzeugte Verfechterin des repräsentativen Systems“, sagte die Verteidigungsministerin am Freitag in der lettischen Hauptstadt Riga. Ihre Ablehnung einer Urwahl gelte „für das Parlament, das gilt aber auch für die Entscheidungen in meiner eigenen Partei.“