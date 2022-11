Junge Union stellt sich neu auf : Ein Stachel im Fleisch der CDU?

Analyse Berlin Die Junge Union steht vor einem Umbruch. Denn aus Altersgründen kann der Vorsitzende Tilman Kuban beim „Deutschlandtag“ in Fulda nicht mehr antreten. Wo steht der Nachwuchs - und was bedeutet das für Parteichef Friedrich Merz?

Es ist wieder soweit – ein Wachwechsel muss her. Der bisherige Vorsitzende, Tilman Kuban, hat die Altersgrenze von 35 Jahren erreicht. Also wird es in der kommenden Woche beim „Deutschlandtag“ der Jungen Union in Fulda vor allem um die Wahl eines neuen Vorsitzenden gehen. Beste Chancen, weil bisher einziger Kandidat, hat der nordrhein-westfälische JU-Chef Johannes Winkel. Der Südwestfale ist 30 Jahre alt, promovierender Volljurist und führt seit 2020 den Landesverband NRW. Seine Ziele? Im Vorfeld des „Deutschlandtages“ wolle er noch nichts sagen, ließ Winkel übermitteln.