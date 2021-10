Prozess : Junge in Tram attackiert - Mehrjährige Haftstrafe gefordert

Junge in Tram attackiert - Mehrjährige Haftstrafe gefordert

Erfurt Die Aufnahmen von der Tat sorgten deutschlandweit für Entsetzen. Ein Mann beleidigt einen Jugendlichen in einer Erfurter Straßenbahn rassistisch, schlägt und tritt ihn mehrfach. Heute fällt das Urteil.

Im Prozess um einen rassistischen Angriff in einer Erfurter Straßenbahn hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten fünf Jahre und drei Monate Haft gefordert.

Auf der Anklagebank sitzt ein 41-jähriger Deutscher, der sich seit Donnerstag an insgesamt vier Verhandlungstagen vor dem Landgericht verantworten muss. Er soll Ende April einen jungen Syrer in einer Straßenbahn in Erfurt rassistisch beleidigt und brutal angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung, versuchte Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor.