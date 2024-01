Jung und neu im Bundestag Krise, Krieg und Anfängerfehler

Nach der Bundestagswahl hieß es, so viele junge Neue würden das Parlament verändern, politisch fast schon revolutionäre Akzente setzen. Dann kamen Krieg und Krisen. „Die vergangenen zwei Jahre waren ohne Frage sehr intensiv“, sagt Sanae Abdi, SPD-Abgeordnete. Sie gewann ihren Wahlkreis in Köln. „Keine Regierung zuvor stand vor so großen Aufgaben, hatte so viele Krisen gleichzeitig zu bewältigen und hat innerhalb von zwei Jahren so viele Gesetze verabschiedet“, betont die 37-Jährige gelernte Projektmanagerin. Die größte Aufgabe für Abgeordnete sei, in diesen Zeiten Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Erschreckt habe sie „die Verachtung der AfD für unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat und unser Parlament. Das aus nächster Nähe mitzuerleben ist unerträglich.“