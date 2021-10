Neuaufstellung der Partei : Jüngstes CDU-Vorstandsmitglied: Schwerpunkt auf Klimapolitik

Berlin Die CDU will sich nach der historischen Wahlniederlage inhaltlich neu aufstellen. Die 25-jährige Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen findet: Der Fokus müsse auch bei der Union auf Klimathemen liegen.

Die CDU solle jetzt den Weg festlegen, wie sie sich inhaltlich neu aufstellen wolle, sagte Winter nach der historischen Niederlage nach der Bundestagswahl. „Wir brauchen das neue Grundsatzprogramm: Wofür steht die Union? Was bedeutet es, im Jahre 2021 konservativ zu sein, was verbinden wir mit diesem Begriff und was wollen wir damit darstellen? Konservativ sein, heißt ja schon bewahren wollen - damit muss auch unsere Erde gemeint sein.“

Es müssten konsequente Lösungen gefunden werden, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, sagte die Politikerin. „Es ist jetzt eine Sekunde vor Zwölf. Das wurde in diesem Jahr hier in Deutschland sehr deutlich durch die Starkregen-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz gezeigt. Als CDU brauchen wir daher jetzt einen klaren, inhaltlichen Kompass, wie wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen. Über diesen Weg müssen wir diskutieren, weil wir sicherlich nicht alle dieselben Ideen haben, wie das funktionieren kann. Aber wir brauchen eine Lösung, das sind wir - wie übrigens alle Parteien - der Bevölkerung schuldig.“