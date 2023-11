Parteitag stellt Wahlliste auf Jünger und linker - das Grünen-Personaltableau für Europa

21 Grüne kamen bei den Wahlen im Jahr 2021 wegen des hervorragenden Abschneidens mit 20,5 Prozent ins Europaparlament. 15 von ihnen sicherten sich beim Parteitag in Karlsruhe erneut eine Listung auf aussichtsreichen Plätzen. Obwohl also die große Mehrheit der Grünen-Kandidaten bei den nächsten Wahlen fünf Jahre älter geworden sein wird, zeigt ein Vergleich eine deutliche Verjüngung: Das Durchschnittsalter der vordersten 21 betrug am letzten Wahltag 44,0 Jahre, es wird sich bei den Wahlen im Juni nächsten Jahres auf 40,6 Jahre verjüngen. Das zeugt nicht nur von einem großen Potenzial junger Kräfte, die einen Parteitag zu überzeugen wissen. Es markiert auch eine wachsende Attraktivität des Europäischen Parlamentes. Galt in den 80er Jahre noch die Devise „Hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa“, steht der parlamentarische Job in Brüssel und Straßburg nun eher für Einfluss und Karriere.