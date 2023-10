Deutschlandtag der Jungen Union Merz und Söder einigen sich auf Unentschieden

Auf dem Podium sitzt der israelische Botschafter Ron Posor, der zuvor gesprochen hat. Merz ist mit ihm zusammen in die Halle gekommen. Die Delegierten der JU halten Plakate hoch – „Stand with Israel“ - und schwenken Israelfähnchen. Merz muss staatsmännisch agieren, sich in seiner Rede zunächst zügeln. Man sei mit einem barbarischen Terroranschlag konfrontiert, der anhalte in diesen Tagen. „Es gibt keine, und es wird keinen Zweifel daran geben, wo wir stehen“, sagt Merz. An der Seite Israels. Merz fällt es dann nicht gerade leicht, den Bogen zur Parteipolitik zu schlagen.