Der Lobbyist Jorgo Chatzimarkakis Unterwegs mit Mr. Wasserstoff

Sieben Jahre ist Chatzimarkakis nun am Ruder der Wasserstofflobby, in sieben weiteren sollen die meisten Ziele erreicht sein. Wie das alles gekommen sein wird, soll man sich dann in Duisburg anschauen können. In seiner Geburtsstadt will Chatzimarkakis ein Wasserstoffmuseum initiieren. An Ostern ist er durch seine alte Heimat geradelt, hat das Lehmbruck Museum und die Kirche St. Joseph besucht, wo er Messdiener war, ist in eine Kneipe gegangen und auch am Stadion gewesen. Sofort fällt der fließend Englisch sprechende Deutsch-Grieche in den Ruhrpottslang: „Hömma, willste rein?“, habe ihm der Platzwart zugerufen. Und Chatzimarkakis ließ sich nicht zwei Mal bitten. „Man kriegt den Jorgo zwar aus Duisburg raus, aber Duisburg nicht aus Jorgo“, stellt er fest.