Sonderbeauftragter Terzenbach zum „Job-Turbo“ für Ukrainer „Die Job-Integration von Frauen ist schwerer als bei Männern“

Terzenbach Der Job-Turbo besteht aus drei Säulen: Wir intensivieren die Kontakte mit Arbeitgebern und den Sozialpartnern, wir sprechen mit Geflüchtetenorganisationen und wir arbeiten als Arbeitsverwaltung noch enger mit anderen öffentlichen Stellen , also den Kommunen und Ländern oder auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zusammen. Mittlerweile sind wir mit allen großen Unternehmen in Deutschland im Gespräch und gehen jetzt auch auf den Mittelstand und die kleineren Unternehmen zu. Das Interesse und die Bereitschaft der Arbeitgeber sind sehr groß. Denn wir haben mittlerweile in allen Berufen einen Mangel an Arbeits- und Fachkräften in Deutschland. Wir gehen derzeit nach der Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) von insgesamt mehr als 1,7 Millionen offenen Stellen aus. Nach der ersten Flüchtlingswelle 2015/16 waren wir zu wenig im Gespräch mit den Flüchtlingsorganisationen, die in der Regel engeren Kontakt zu Geflüchteten haben. Da investieren wir gerade viel in eine bessere Kommunikation. Auch haben wir die sozialen Medien dafür als Informationskanäle bisher viel zu wenig genutzt. Insgesamt tut sich da gerade eine ganze Menge.