Nachfolge von Kevin Kühnert : Jessica Rosenthal ist neue Chefin der Jusos

Berlin Als Nachfolgerin von Kevin Kühnert soll Jessica Rosenthal in große Fußstapfen treten. Sie verspricht mutige Visionen der Jusos - und will große statt kleine Rädchen drehen.

Die Jusos sehen sich nach der Neuaufstellung der SPD weniger als zuvor in der Rolle der Kritiker der Parteispitze. Zuletzt seien sie häufig so wahrgenommen worden, „diese Rolle hat sich durch den neuen Kurs der SPD aber massiv geändert“, sagt die neue Juso-Chefin Jessica Rosenthal.

Ganz stromlinienförmig will die SPD-Jugend trotzdem nicht sein. „Die Jusos werden auf keinen Fall langweilig und brav“, versprach Rosenthal. Die 28-Jährige wurde am Freitag mit 77,8 Prozent der Delegiertenstimmen zur Vorsitzenden gewählt.

Die Kritik der Jusos an der SPD-Spitze sei auch in den vergangenen Jahren nie Selbstzweck gewesen, betonte Rosenthal. Vielmehr sei die Jugend zu einem wichtigen Macht- und Gestaltungsfaktor in der Partei geworden. „Wir wollen Verantwortung übernehmen und gestalten, weil wir glauben, dass jetzt die Zeit ist, die großen Weichen zu stellen“, betonte sie. Die junge Lehrerin will selbst für den Bundestag kandidieren - wie insgesamt rund 80 Jusos aus ganz Deutschland. „Hier ist eine Jugendbewegung auf dem Weg ins Parlament“, sagte Rosenthal.