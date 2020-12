Corona-Pandemie : Der Impf-Plan für den Weg aus der Krise

Berlin Unter dem Eindruck steigender Corona-Zahlen hat Gesundheitsminister Spahn nun die Prioritäten für die bald beginnende Massenimpfung festgelegt.

„Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag. Hochbetagte über 80 und Pflegekräfte sollen wohl ab 27. Dezember zuerst mit dem Wirkstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden. Per Verordnung schuf Spahn am Freitagnachmittag den rechtlichen Rahmen für Massenimpfungen. Darin ist eine Reihenfolge von drei Bevölkerungsgruppen festgelegt:

Gruppe 1: Höchste Priorität haben über 80-Jährige, Personal und Bewohner in Pflegeheimen, Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko – etwa in Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten. „Jeder zweite Todesfall in dieser Pandemie ist ein über 80-Jähriger, eine über 80-Jährige“, sagte Spahn.

Alle Menschen außerhalb dieser Gruppen – sozusagen Gruppe 4 – bat Spahn um Geduld. „Ich bitte Sie darum abzuwarten, bis auch Sie an der Reihe sind.“ Anspruch auf Impfung hätten dann alle Menschen mit Wohnsitz oder längerfristigem oder regelmäßigem Aufenthalt in Deutschland. Bereits am Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI) ihre finale Impfempfehlung vorgestellt. Diese priorisiert, anders als die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, in sechs statt in vier Stufen. Zum Teil seien in der Rechtsverordnung die Gruppen zusammengeführt worden, aus praktischen Gründen, erklärte Spahn.