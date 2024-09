Migration Jeder Dritte Schüler hat Einwanderungsgeschichte

Sowohl in der Schülerschaft als auch bei den Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen stieg der Anteil der Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den vergangenen fünf Jahren. 2018 hatten noch knapp 26 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine Einwanderungsgeschichte, das waren drei Prozentpunkte weniger als 2023. Unter den Lehrkräften lag der Anteil der Personen mit Einwanderungsgeschichte 2018 bei knapp 9 Prozent und war somit um zwei Prozentpunkte geringer als im vergangenen Jahr.