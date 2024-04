Selbstbestimmungsgesetz Jamies Weg in ein selbstbestimmtes Leben

Denn das war nicht immer so. „Ich wollte damals, dass alles gelöscht wird und keine Bilder von mir mit langen Haaren existieren. Ich wollte mein damaliges Ich irgendwie auslöschen“, sagt Jamie nachdenklich. Mittlerweile sind die langen Haare Vergangenheit. „Ich schaue jetzt gerne darauf zurück, was ich geschafft habe. Ich bin stolz darauf zu sehen, dass ich jetzt nicht mehr so aussehe.“