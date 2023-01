Habeck legt Jahreswirtschaftsbericht vor : Statt Rezession nur noch Stagnation

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vergangene Woche in Brunsbüttel, wo er ein neues LNG-Terminal in Empfang nahm. Foto: dpa/Marcus Brandt

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) blickt nicht mehr ganz so pessimistisch ins Konjunkturjahr 2023 wie noch im Herbst: Statt einer Schrumpfung erwartet er im neuen Jahreswirtschaftsbericht nur noch eine Stagnation der deutschen Wirtschaft.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Wachstumsprognose der Bundesregierung für das laufende Jahr deutlich nach oben korrigieren. Das erfuhr unsere Redaktion aus Regierungskreisen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte demnach 2023 in etwa stagnieren beziehungsweise geringfügig um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. Im Oktober war die Regierung noch von einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung m 0,4 Prozent ausgegangen. Für 2024 sagt die Regierung wieder ein ordentliches Wachstum von 1,8 Prozent voraus.

Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland haben sich gegenüber dem Herbst verbessert, heißt es im neuen Jahreswirtschaftsbericht, den Habeck an diesem Mittwoch in Berlin vorlegen wird. So würden sich die Lieferkettenprobleme der Industrie nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie allmählich verringern. Eine Gasmangellage in diesem Winter sei unter anderem durch die schnelle Errichtung von LNG-Terminals an den deutschen Küsten verhindert worden. Zudem erwartet Habeck, dass sich auch die für die deutsche Wirtschaft wichtige Konjunktur in China wieder bessert.