Jahreswirtschaftsbericht noch strittig Ampel uneinig über wirtschaftspolitischen Kurs

Doch die drei Ampel-Parteien haben auch weiterhin unterschiedliche Vorstellungen – diesmal zur Wirtschaftspolitik: Während SPD und Grüne vor allem die Schuldenbremse lösen wollen, um mehr öffentliche Investitionen anzuschieben, setzt die FDP auf Bürokratieabbau, geringere Steuern und Sozialreformen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte am Freitag eine klare Positionierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Diese Debatte, die wir gerade führen, nämlich die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland, die ist von zentraler Bedeutung für unser Land“, sagte Djir-Sarai in der ARD. „Ich finde, in so einer Situation müsste ein Bundeskanzler sehr klar sich positionieren und auch sagen, wohin aus seiner Sicht die Reise gehen muss.“