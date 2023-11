Neues Jahresgutachten für die Bundesregierung Wirtschaftsweise sehen nur Mini-Wachstum 2024

Der Rat fordert eine Rentenreform, um die künftigen Lasten gerechter zwischen den Generationen aufzuteilen. Das Renteneintrittsalter solle an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Dies laufe darauf hinaus, dass ein Rentenalter von 68 Jahren etwa 2050 erreicht werde, da die Lebenserwartung nicht mehr so stark zunehme wie in der Vergangenheit, so Ratsmitglied Martin Werding. Zudem könne der Rentenanstieg durch einen Nachhaltigkeitsfaktor gebremst werden. Als drittes mögliches Element einer Reform schlägt der Rat einen Ausgleich zwischen höheren und niedrigeren Renten vor, was auf eine Verletzung des Äquivalenzprinzips hinausliefe, wonach höhere Einzahlungen auch höhere Renten bedeuten. Hier gab es zwei Minderheitsvoten: Veronika Grimm lehnt die Aufgabe des Äquivalenzprinzips in der Rentenversicherung ab. Das von den Gewerkschaften nominierte Ratsmitglied Achim Truger dagegen votierte gegen Maßnahmen zur Rentenkürzung. Die Vorschläge des Rats seien ihm „bei Weitem zu radikal“.