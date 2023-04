Bundesfinanzminister reist zur IWF-Tagung nach Washington IWF sieht Weltwirtschaft in sehr angespannter Lage

Die Washingtoner Finanzorganisation sieht die Weltwirtschaft in diesem Frühjahr in einer schwierigen, angespannten Lage: Die anhaltend hohe Inflation, die jüngste Verunsicherung im Bankensektor und der Ukraine-Krieg bedeuteten ein hohes Risiko für die weitere Entwicklung, heißt es in der Prognose. Es könne auch schlimmer kommen als angenommen — wenn nämlich die Probleme im Finanzsektor doch zunehmen würden. In diesem „plausiblen“ Alternativszenario wachsender Bankenprobleme würde die Weltwirtschaft 2023 nur noch um 2,5 Prozent wachsen, so der IWF. Das wäre das schwächste Wachstum seit 2001, ausgenommen nur die Corona-Krise 2020 und die letzte globale Finanzkrise 2009.