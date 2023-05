Internationaler Währungsfonds legt Deutschland-Bericht vor IWF fordert Reform der deutschen Schuldenbremse

Die Washingtoner Finanzorganisation entsendet einmal im Jahr ein Expertenteam in ihre Mitgliedsländer. Das Team für Deutschland beobachtet die Finanz- und Wirtschaftspolitik über das Jahr und gibt Empfehlungen ab. In der ersten Mai-Hälfte trafen die IWF-Experten in Berlin Vertreter verschiedener Ministerien und der Bundesbank.