Umfrage des Instituts der Wirtschaft : Zwei Drittel der Unternehmen stärken Datenschutz-Kompetenz ihrer Mitarbeiter

Berlin Rund zwei Drittel der deutschen Unternehmen verstärken derzeit in der Aus- und Weiterbildung die Datenschutz-Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zum Schutz gegen zunehmende Hackerangriffe. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor.

Demnach halten 68 Prozent der befragten Unternehmen Kenntnisse beim Datenschutz und Datensicherheit für das zweitwichtigste Lernziel in der Ausbildung – gleich nach der Anwendung der begriebsspezifischen Software. Auch bei der Weiterbildung der Mitarbeiter rangiert der Datenschutz auf der Skala der wichtigsten Ziele auf dem zweiten Platz nach der Anwendung der Software. Das IW befragte 910 repräsentativ ausgewählte Unternehmen zur Vermittlung digitaler Fähigkeiten in der Aus- und Weiterbildung.

Hackerangriffe sind für die Unternehmen ein wachsendes Problem. Mitarbeiter sollen daher besser geschult werden, etwa bei der Identifizierung von Phishing-Mails, die Einfallstore in die Betriebs-Software sein können. Kompetent im Internet recherchieren zu können, digitale Instrumente zur Zusammenarbeit im Unternehmen zu nutzen oder Probleme bei der Anwendung von Technologien selbstständig lösen zu können – diese Kompetenzen finden sich auf der Rangliste der digitalen Kompetenzen erst hinter Kenntnissen der Mitarbeiter über Tricks von Hackern, die Eintritt in interne Systeme suchen. „Der Stellenwert des Datenschutzes wächst mit fortschreitender Digitalisierung“, heißt es in der IW-Studie.

Dagegen messen die Unternehmen einer kompetenten Internetrecherche auffällig geringe Bedeutung zu. In der Ausbildung vermitteln nur 60 Prozent der Firmen diese Kompetenz, in der Weiterbildung sogar nur 46 Prozent. Damit rangiert der Umgang mit dem Internet bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen während der Ausbildung nur auf Platz drei, in der Weiterbildung sogar nur auf dem fünften Platz der Prioritätenliste. „Möglicherweise sehen Unternehmen eher die Berufsschulen in der Pflicht, Auszubildende fit zu machen“, heißt es in der Studie. Zu einer kompetenten Internet-Recherche gehört allerdings mehr als das bloße Nachsehen bei Google oder Wikipedia.