IW-Studie zum Fachkräftemangel : Ohne Migranten würden sehr viele Räder still stehen und sehr viele Küchen kalt bleiben

Exklusiv Berlin Nirgendwo arbeiten so viele qualifizierte Migranten wie hinter dem Steuer und in Restaurants. Gleichzeitig fehlen derzeit bundesweit rund 12.000 Berufskraftfahrer und 4.200 Gastronomie-Fachkräfte – trotz der Corona-Krise. Ohne die Migranten wären die Engpässe deutlich dramatischer, zeigt eine noch unveröffentlichte Studie.

Einwanderer leisten vor allem in der Logistik und in der Gastronomie einen großen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Betriebe, wie aus der Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Demnach sind in der Logistik knapp 133.000 Berufskraftfahrer mit ausländischem Pass tätig – das ist bereits jeder Vierte in diesem Beruf. In der Gastronomie sieht es nicht anders aus: 91.000 Gastronomiefachkräfte und damit fast jede dritte Fachkraft hat eine ausländische Staatsangehörigkeit, heißt es in der Studie.