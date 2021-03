Neue IW-Studie : Kirchen verlieren durch Corona 800 Millionen Euro Kirchensteuer

In den vergangenen 20 Jahren verloren die Kirchen in Deutschand ein Fünftel ihrer Mitglieder. Foto: dpa-tmn/Ingo Wagner

Die Corona-Krise bringt auch die Kirchen in eine schwierige Lage: Ihre Einnahmen gehen deutlich zurück. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat ausgerechnet, wie stark sich die Pandemie auf die Finanzlage der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland auswirkt.

Auch die Kirchen leiden unter der Pandemie: Ihre Einnahmen aus der Kirchensteuer gingen im vergangenen Jahr um rund 800 Millionen Euro zurück. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des IW hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach sank das Kirchensteuer-Aufkommen 2020 um etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 11,9 Milliarden Euro. „Damit fällt der Rückgang nicht so massiv aus wie zuvor gedacht“, heißt es in der Studie. Kirchen-Experten hatten zuvor mit einem Rückgang um eine Milliarde Euro gerechnet. Endgültige Werte werden erst im Laufe des Jahres veröffentlicht. Derzeit zahle ein Kirchenmitglied im Durchschnitt knapp 300 Euro Kirchensteuer im Jahr. Diesen Betrag erreiche ein Single mit einem Bruttojahresgehalt von 30.000 Euro, so die Studie.