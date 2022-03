Regierungschef Bennett spricht drei Stunden mit Putin : Israel schaltet sich im Ukraine-Krieg als Vermittler ein – bislang aber vergeblich

Israels Regierungschef Naftali Bennett (rechts) informierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstagabend in Berlin über sein Gespräch mit Wladimir Putin in Moskau. Foto: dpa/Jesco Denzel

Berlin Israels Regierungschef Bennett hat sich am Wochenende überraschend als Vermittler in den Ukraine-Krieg eingeschaltet. Bei einem Besuch in Moskau versuchte er, Präsident Putin zur Deeskalation zu bewegen – bislang vergeblich. Russische Truppen setzen ihre Angriffe unvermindert fort. 1,5 Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine in den Westen geflohen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett und andere Regierungschefs, darunter auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, haben am Wochenende versucht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer Deeskalation seines Kriegs in der Ukraine zu bewegen. Bennett, der zuvor nicht in den Konflikt eingegriffen hatte, reiste am Samstag überraschend nach Moskau und führte dort mit Putin ein mehrstündiges Gespräch. Anschließend flog Bennet nach Berlin, wo er mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentraf. Über den Inhalt seiner Gespräche wollte Bennett die Öffentlichkeit nicht informieren. Er telefonierte zudem mehrfach auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der ihn zuvor gebeten hatte, in dem Krieg zu vermitteln. Israel hat als eines der wenigen Länder noch einen offenen Gesprächskanal mit Putin.

Die Bemühungen Bennetts schienen zunächst nicht erfolgreich zu sein. Putin setzte die Bombardements in der Ukraine fort, die nun zunehmend der Zivilbevölkerung gelten. Rund 1,5 Millionen Menschen haben die Ukraine nach Angaben der UNHCR bereits verlassen. Der Migrationsforscher Herbert Brücker sagte unserer Redaktion, bereits in der kommenden Woche könne der Umfang der Flüchtlingswelle in die EU den von 2015/16 mit 2,4 Millionen Menschen übertreffen. „Noch nie sind seit den großen Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkriegs in so kurzer Zeit so viele Menschen geflohen“, sagte Brücker.

Allein in Polen sind bislang rund eine Million Menschen angekommen. Nach Angaben der Bundespolizei von Sonntagmorgen waren bis dahin rund 38.000 Menschen nach Deutschland weiter gereist. Im Berliner Hauptbahnhof empfangen Hunderte freiwillige Helfer seit Tagen Zehntausende Menschen, die entweder in Berlin unterkommen oder weiter nach Westen reisen.

Auch wenn die Aussicht auf einen Erfolg gering sei, sehe er seine Mission als „moralische Pflicht“ an, sagte Israels Premier Bennett am Sonntag während der wöchentlichen Sitzung seines Kabinetts. Solange es noch Hoffnung gebe und „wir Zugang zu allen Seiten haben“, wolle er alles versuchen. „Vielleicht ist es noch Zeit zu handeln.“

Nach einem dreistündigen Gespräch mit Putin war Bennett noch am späten Abend nach Berlin weitergereist, wo er Scholz in einem 90-minütigen Gespräch über die Ergebnisse seiner Unterredung mit dem Kreml-Chef unterrichtete. Zuvor hatte Bennett nach Angaben eines israelischen Regierungssprechers Selenskyj telefoniert. Dieser hatte Bennett um Vermittlung gebeten, da Israel gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhält.

In Berlin erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach der Unterredung mit Bennett, beide Regierungschefs hätten vereinbart, „in der Angelegenheit weiterhin eng in Kontakt zu bleiben – gemeinsames Ziel bleibe es, den Krieg in der Ukraine so schnell wie irgend möglich zu beenden“. Während der Sitzung seines Kabinetts machte der israelische Regierungschef deutlich, dass er über die Details seiner Vermittlungsbemühungen schweigen wolle.

Scholz begrüßte am Sonntag die Bereitschaft in Europa zur Hilfe für aus der Ukraine geflüchtete Menschen. „In diesem Krieg rückt Europa enger zusammen“, erklärte Scholz auf Twitter. Dies zeige sich sowohl durch „die geschlossene Reaktion mit Sanktionen auf den russischen Angriff“ als auch „die Bereitschaft, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen“. Darüber habe er am Sonntag auch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesprochen, die Scholz im Kanzleramt zu einem turnusmäßigen Termin empfing. Von der Leyen erklärte ebenso wie die USA, man wolle Kriegsverbrechen in der Ukraine untersuchen. „Wir haben sehr glaubwürdige Berichte über absichtliche Angriffe auf Zivilisten erhalten, die ein Kriegsverbrechen darstellen würden“, sagte US-Außenminister Antony Blinken.

Auch der türkische Präsident Erdogan forderte in einem Telefonat mit Putin eine „sofortige und umfassende Waffenruhe“ in der Ukraine, wie die türkische Präsidentschaft mitteilte. Diese solle es erlauben, „nach einer politischen Lösung zu suchen und auf die humanitären Bedürfnisse zu reagieren“. Erdogan forderte zudem eine „sofortige“ Öffnung von humanitären Korridoren. „Lassen sie uns gemeinsam den Weg zum Frieden öffnen“, forderte Erdogan seinen russischen Kollegen auf, wie die türkische Präsidentschaft weiter mitteilte.

Der Kreml erklärte anschließend, dass „eine Aussetzung der Spezialoperation (in der Ukraine) nur möglich ist, wenn Kiew seine Feindseligkeiten einstellt und die bekannten Bedingungen Russlands erfüllt“. Der Kreml hoffe, dass die Ukraine bei der nächsten Verhandlungsrunde „eine konstruktivere Herangehensweise“ zeige „und die zum Vorschein kommenden Realitäten berücksichtigt“. Erdogan hatte sich mehrfach als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine angeboten.