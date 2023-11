Reaktionen auf den Nahostkonflikt Partei-Jugendverbände fordern konkrete Unterstützung für Israel

Bei der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos und der Grünen Jugend klingt das etwas anders. Unabhängig von den konkreten Kampfhandlungen heben beide Gruppen die humanitäre Lage im Konfliktgebiet hervor. „Es ist wichtig, dass die humanitäre Versorgung der Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza sichergestellt wird“, forderte ein Sprecher des Juso-Bundesvorstandes. Die Grüne Jugend sieht „alle in der Region“ in der Verantwortung, eine humanitäre Krise im Gazastreifen abzuwenden, sagte Appuhn.