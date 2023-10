68 Passagiere zurück in Deutschland Nächste Bundeswehrmaschine mit Passagieren aus Israel gelandet

Saarbrücken · In Berlin sind in der Nacht auf Mittwoch die nächsten deutschen Passagiere gelandet. Je nach Lage in Israel stellt sich die Bundeswehr auch auf militärische Evakuierungen ein.

18.10.2023, 09:10 Uhr

Foto: dpa/Christophe Gateau

In der Nacht auf Mittwoch ist gegen 00.34 Uhr ein weiteres Bundeswehrflugzeug von Israel kommend in Berlin gelandet. An Board des Airbus A321 waren 68 deutsche Passagiere, teilt das Einsatzführungskommando auf X (vormals Twitter) mit. Damit steigt die Zahl der durch die Luftwaffe evakuierten Menschen aus Israel auf 290. Mehr Unterstützung von Krisenteams Bereits am Sonntag habe das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium erklärt, dass die Bundeswehr im Falle einer Verschlechterung der Situation vor Ort auch für eine militärische Evakuierung bereit stehe. Der Krisenstab habe außerdem beschlossen, die in die Region entsandten Krisenunterstützungsteams zu verstärken. Auswärtiges Amt evakuierte bereits 2800 Bundesbürger Insgesamt 2800 Bundesbürger und Familienmitglieder habe das Auswärtige Amt bis zum Ende der vergangenen Woche bei der Ausreise aus Israel unterstützt. Zum Teil mit Sonderflügen der Lufthansa.

(red)