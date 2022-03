Verkürzter Israel-Besuch in Kriegszeiten : Kanzler Scholz in Nahost

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist viel unterwegs, um unverändert nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Tel Aviv Mitten im Ukraine-Krieg fliegt der Kanzler für 24 Stunden nach Israel. Das Land hat gute Kontakte nach Moskau und Kiew. Vielleicht werden die noch gebraucht. Doch Scholz warnt vor einer dramatischen Zuspitzung.

Ein Antrittsbesuch in Israel zählt für jeden deutschen Bundeskanzler zu den wichtigsten Aufgaben in den ersten 100 Tagen. Nun wird die Israel-Reise von Olaf Scholz vom Krieg in der Ukraine bestimmt. Israel unterhält gute Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine - und könnte so eine Vermittlerrolle in dem blutigen Konflikt einnehmen.

Bis zuletzt war im Kanzleramt erwägt worden, den Besuch abzusagen. Nun flog Scholz doch am Dienstagnachmittag los. Dafür wurde das ursprünglich auf drei Tage ausgelegte Programm zurecht gestutzt und ein Abstecher nach Jordanien zu König Abdullah II. gestrichen.

Am Mittwochmorgen will Scholz die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem bei Jerusalem gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett besuchen. Nach Gesprächen mit ihm sowie mit Außenminister Yair Lapid wird Scholz vom Präsidenten der Knesset, Mickey Levy, begrüßt. Die Gastgeber haben Deutschlands historischen Kurswechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik sehr genau registriert.

Von Scholz wird erwartet, dass er das Existenzrecht Israels bekräftigt. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei mehreren Besuchen betont, dass die Verteidigung des jüdischen Staates aufgrund der deutschen Nazi-Verbrechen zur Staatsräson der Bundesrepublik gehört. Deshalb erhielt Israel in der Vergangenheit massive Militärhilfe aus Deutschland, unter anderem mehrere U-Boote.

Das hochgerüstete Israel sieht sich in der Region als Musterbeispiel für eine erfolgreiche Abschreckungspolitik. Zuletzt hatte Israel sein Verhältnis zu arabischen Nachbarn entkrampft, etwa mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit den Palästinensern und Iran ist kein Tauwetter in Sicht.

Ministerpräsident Bennett telefonierte am Sonntag mit Wladimir Putin. Die israelische Regierung verurteilte die Invasion erst mit Verzögerung. Zu beiden Kriegsparteien sind die Bande eng. Aus der Ukraine kommen jährlich mehrere tausend Einwanderer mit jüdischen Wurzeln nach Israel. In der Ukraine leben derzeit rund 43.000 Juden. Der bekannteste ist Präsident Wolodymyr Selenskyi.

Umgekehrt ist Russland neben dem Iran zwar der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung in Israels verfeindetem Nachbarland. Russland toleriert dort aber regelmäßige Angriffe Israels, mit denen das Land seine Bürger schützen will und verhindern möchte, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Terrormilizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten.