Neue Brüsseler Vereinsrichtlinie Islamistenschutz durch die Hintertür des EU-Rechts?

„Besonders bedenklich sind die möglichen Verschärfungen bei Vereinsverboten“, stellt der Unions-Rechtsexperte Martin Plum fest. In Zeiten, in denen Bundesinnenministerin Nancy Faeser mehr als drei Wochen brauche, um Tätigkeiten der Terrororganisation Hamas und des Netzwerkes „Samidoun“ zu verbieten, brauche es keine neuen Hürden des Vereinsverbotes, unterstreicht der CDU-Abgeordnete. „Vereinsverbote dürfen in Deutschland nicht weiter erschwert, sondern müssen dringend beschleunigt werden“, mahnt Plum. Zudem überschreite die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag ihre Kompetenzen.