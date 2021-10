Prozess : IS-Sympathisantin zu vier Jahren Haft verurteilt

Frankfurt/M. Sie hat sich zwischen 2014 und 2016 in Syrien an der Seite eines IS-Kämpfers aufgehalten. Dies war ein Vorwurf gegen eine Frau, die jetzt verurteilt wurde.

Eine Sympathisantin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ist in Frankfurt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht sah am Freitag unter anderem die Mitgliedschaft der 32-Jährigen in einer ausländischen terroristischen Vereinigung als erwiesen an.