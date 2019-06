Studie der Uni Bielefeld : Wie (a)sozial sind Schüler?

Fehlt es Schülern an Gemeinschaftssinn? Zumindest ist das bei einem Fünftel der Kinder und einem Drittel der Jugendlichen so, sagt eine neue Studie der Uni Bielefeld. Demnach mangelt es vor allem am Mitgefühl. (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Eine Studie zeigt mangelnden Gemeinschaftssinn junger Menschen. Was die Forscher besorgt, ist auch im Saarland ein Thema.

Am Ende eines Schulhofstreits in Berlin fließt Blut: Ein Achtjähriger hat seinem gleichaltrigen Freund das Gesicht zerkratzt. Noch zwei Wochen später sagt er: „Tut mir überhaupt nicht leid.“ Wird die nächste Generation rücksichtloser? Wissenschaftler der Universität Bielefeld haben sich in Berlin, Köln und Leipzig bei rund 1000 Großstadtkids und ihren Eltern umgehört. Ein Fünftel der Kinder und ein Drittel der Teenager zeigt danach wenig Gemeinschaftssinn, vor allem die Jungs, heißt es in der Untersuchung, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Ist das neu?