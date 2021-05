Inzidenz deutlich unter 50 : Handel und Gastronomie fordern rasche vollständige Öffnung

Angesichts der sinkenden Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus fordern der Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie die rasche vollständige Öffnung für Kunden und Besucher, also auch der Innengastronomie und der Übernachtungsmöglichkeiten. Für das Zögern einzelner Bundesländer haben die Branchenverbände kein Verständnis mehr.

Das Robert Koch-Institut gab die bundesweite 7-Tage-Inzidenz am Sonntag mit 35,2 an (Vortag: 37,5; Vorwoche: 64,5). Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Oktober. Mittlerweile sind alle Bundesländer in Deutschland unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht.

In allen Bundesländern war vor gut einer Woche die Außengastronomie wieder geöffnet worden, auch das Einkaufen im Einzelhandel war mit negativen Tests wieder möglich. In mehreren Ländern sind weitere Lockerungen vorgesehen, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region über mehrere Tage hinweg unter 50 liegt. In hessischen Landkreisen etwa gilt bei einem Wert unter 50 die zweite Öffnungsstufe des Landes: Cafés und Restaurants dürfen Gäste - unter Auflagen - auch drinnen empfangen.