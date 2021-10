Corona-Pandemie : Inzidenz steigt - Politiker fordern „Booster-Gipfel“

Berlin Die vierte Corona-Welle rollt, fast alle Parameter sind bereits jetzt höher als vor einem Jahr - und der Winter kommt erst noch. Nicht nur die scheidende Kanzlerin warnt vor Leichtfertigkeit.

Der starke Anstieg der Corona-Fallzahlen heizt die Diskussion über raschere Auffrischungsimpfungen vor dem Winter an.

Bund und Länder sollten darüber bei einem Gipfel beraten, forderten am Wochenende sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und CSU-Chef Markus Söder als auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Sorge vor einer erneuten Überlastung der Krankenhäuser wächst. Auch die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte vor Leichtfertigkeit im Umgang mit der Pandemie.

Die Zahl der Geimpften steigt nur noch langsam. Eine Auffrischungsimpfung gegen die mit der Zeit nachlassende Wirkung des Impfstoffes nehmen viel weniger Menschen wahr, als es könnten. Vor allem Risikogruppen wird die Auffrischung empfohlen. „Aktuelle Daten aus Israel zeigen, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen“, sagte der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn der „Bild am Sonntag“ („BamS“). „Wir brauchen einen Booster-Gipfel von Bund und Ländern.“

Lauterbach verlangte ein Bund-Länder-Treffen um zu klären, wie viele Auffrischungsimpfungen bisher erfolgt sind und wie das Tempo erhöht werden kann. „Wir haben bisher keinen vollständigen nationalen Überblick, wie viele Booster-Impfungen es in den Pflegeeinrichtungen überhaupt schon gegeben hat“, sagte er dem „Tagesspiegel“. „Es muss jetzt, sehr schnell gehen.“ Durch die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP dürfe es keinen Schwebezustand geben.

Das Bundesgesundheitsministerium wies am Samstag darauf hin, dass grundsätzlich laut Impfverordnung alle Bürger Anspruch auf die Auffrischungsimpfungen haben. Söder sagte: „Die Booster-Impfungen brauchen wir nicht nur für die über 70-Jährigen, sondern für alle.“

Lauterbach forderte via Twitter eine Kampagne zur Auffrischungsimpfung für Menschen über 70. Er schlug vor, die vielfach geschlossenen Impfzentren wieder zu öffnen.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen forderte einen Strategiewechsel. Dem „Handelsblatt“ sagte er: „Wir müssen den Impfstoff zu den Menschen bringen und nicht umgekehrt. Dahmen regte an, das bisher in den stationären Impfzentren tätige Impfpersonal zu reaktivieren und vollständig für mobile Angebote einzusetzen. „Wir brauchen deutschlandweit Impfbusse und mehr mobile Teams“, sagte er. „Es ist dringend geboten, das Impftempo zu forcieren.“

Viele Corona-Parameter liegen bereits deutlich höher als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 16.887 Neuinfektionen und einen Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner von 149,4 - vor einer Woche hatte dieser bei 106,3 gelegen, vor genau einem Jahr bei 110,9. Das DIVI-Register verzeichnete am Samstag 1932 Corona-Patienten auf Intensivstationen - 64 mehr als am Vortag, 93 mehr als letztes Jahr. Bis Sonntagfrüh wurden binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet, nach 23 vor einer Woche.