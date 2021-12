Interview Rolf Mützenich : „Wir sind mit Sicherheit kein Abnickverein“

Aktuell, 11.12.2021; Berlin, Rolf Muetzenich der Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag bei seiner Rede auf dem SPD Bundesparteitag in Berlin Foto: picture alliance / Flashpic/Jens Krick

Interview Berlin Der SPD-Fraktionschef über die Förderung von Talenten in der Partei, die Rolle der Abgeordneten mit Olaf Scholz als Kanzler und mögliche Corona-Krisensitzungen in den Weihnachtsferien.

Mützenich Die SPD war, ist und bleibt eine selbstbewusste Partei, auch bei schlechten Umfragewerten. Sie ist aber auch eine demütige Partei, die jetzt mit zwei anderen Koalitionspartnern dieses Land führen wird. Das ist in Krisenzeiten wie einer Pandemie und angesichts großer Umbrüche wie dem Klimawandel eine große und schwierige Aufgabe.

Welche Erwartung haben Sie an die neue Parteispitze um Saskia Esken, Lars Klingbeil und Kevin Kühnert?

Mützenich Ich setze darauf, dass sie den Kurs weiterführen, den Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Doppelspitze mit Lars Klingbeil als Generalsekretär erfolgreich eingeschlagen haben. In der SPD herrschen heute Vertrauen und Disziplin. Die SPD sollte die Regierungsjahre nutzen, um ihren Markenkern als Partei für gut gemachten Wandel und für stabilen Frieden zu stärken.

Mützenich In der SPD-Fraktion sitzen 206 Mitglieder, davon sind 104 zum ersten Mal dabei. Wir haben jetzt die Chance, große Talente noch stärker nach vorne zu bringen. Das ist auch meine Aufgabe als Fraktionsvorsitzender. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen jungen Menschen und jenen, die nach vielen Tiefpunkten in den vergangenen Jahren trotzdem erfolgreich und mit großer Erfahrung für den Bundestag kandidiert haben.

Sind Sie jetzt so etwas wie der Erfüllungsgehilfe des Kanzlers und seiner Koalitionsvorhaben?

Mützenich Wir sind mit Sicherheit kein Abnickverein, aber wir wissen, wer unser Kanzler ist. In drei Worten: wir sind kritisch, konstruktiv und nötigenfalls ein Korrektiv. Die Fraktion ist der Ort, wo Gesetzesinitiativen geboren oder zuerst diskutiert werden. Und nicht etwa in Talkshows. Wir sind selbstbewusst und souverän. Wir müssen auch mal Regierungshandeln korrigieren. Und wir werden mit den anderen Koalitionsfraktionen gut zusammenarbeiten. Vorderstes Ziel ist es, die Pandemie mit allen demokratischen Kräften im Bundestag zu besiegen.

Mützenich Niemand wünscht sich das und ich hoffe, dass es nicht nötig ist. Aber wir werden auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Das Parlament ist jederzeit in der Lage, Entscheidungen zu treffen, sofern das nötig wird. Auch in der Ferienzeit. Aber zunächst erwarte ich, dass die Länder und Kommunen jetzt die Maßnahmen umsetzen, die wir ihnen bereits an die Hand gegeben haben. Und als Gesetzgeber müssen wir schon jetzt die fünfte und sechste Corona-Welle vorausdenken und erwägen, welche Vorbereitungen das braucht.