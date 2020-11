Interview Jürgen Falter : „Mit großem Getöse ein gewisser Erfolg“

Berlin Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz haben sich darauf verständigt, dass ein Parteitag Mitte Januar stattfinden soll. Der Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen Falter sieht das Rennen weiter offen.

FALTER Nein. Seine laut vorgetragene Kritik hat ihm genützt, was die Terminierung des Parteitags angeht. Nicht genützt hat sie ihm sicherlich, was sein Standing auf dem Parteitag betrifft, egal, in welcher Form der stattfinden wird. Denn in der CDU wird offener Streit stärker noch als in anderen Parteien als etwas geradezu Ungehöriges empfunden, das zum bürgerlichen Verständnis der CDU nicht passt. Gleichwohl ist das Rennen weiter offen, wobei Norbert Röttgen, der Dritte im Bunde, sicher nur Außenseiterchancen hat.