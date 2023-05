Interview Lars Klingbeil „Niemand wird vor eine unlösbare Aufgabe gestellt“

Klingbeil Es stimmt, die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Wärmewende ist groß und das ist nicht gut. Man darf das aber nicht an einer Person festmachen. Ich will noch mal in Erinnerung rufen: Wir wollen Klimaneutralität bis 2045, damit dieser Planet erhalten bleibt, damit die Generation nach uns eine lebenswerte Zukunft hat. Daran werden wir gemessen. Und dafür machen wir auch dieses Gesetz. Aber wir werden es so machen, dass jeder dabei mitkommt.