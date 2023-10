Interview JU-Chef Winkel „Bekommt es Scholz nicht mehr hin, gibt es Neuwahlen“

Winkel Wenn Olaf Scholz es nicht mehr hinbekommt, seine Koalition zu führen, wird es Neuwahlen geben müssen. Der Kanzler hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass er in der Führung des Landes versagt, dass er seine Koalition nicht in den Griff bekommt. So ein Chaos habe ich selten in einer Regierung gesehen. Allein schon, dass der eine Partner über den anderen sagt, er sei ein Sicherheitsrisiko für dieses Land.