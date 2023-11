Interview André Wüstner „Die Gefahr eines Krieges ist gestiegen“

Wüstner Teilweise. Für viele ist die Bundeswehr mit ihren über 1000 Berufen einfach nicht auf dem Radar. Grundsätzlich gilt: Wenn wir weiterhin frei und in Frieden leben wollen, braucht es Menschen, die unsere Demokratie zur Not auch mit Waffengewalt verteidigen. Denn unsere Werte und unsere Demokratie sind unter Beschuss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wünschte mir, dass wieder mehr in den Familien, in der Gesellschaft diskutiert würde, was jeder selbst für unser Land, für unsere Art des Lebens bereit ist zu tun. Der jüngste Zivilisationsbruch durch den barbarischen Angriff der Hamas in Israel könnte genauso Anlass sein, wie die Grauen des Krieges in der Ukraine.