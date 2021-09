Linke-Spitzenkandidat und Fraktionschef Dietmar Bartsch : „Wir müssen uns einige Grundfragen stellen“

Interview An der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, nur wegen drei gewonnener Direktmandate noch im Bundestag: Der Spitzenkandidat und Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, spricht von einer „hausgemachten Niederlage“. Er will jetzt außenpolitische Position seiner Partei verbessern. Zu oft habe man sich „die Welt zurecht beschlossen“.

Bartsch 2,3 Millionen Menschen haben uns gewählt. Also braucht Deutschland die Linke. Wir haben die Aufgabe, die linke, die soziale Opposition im Bundestag zu sein. Die Frage der sozialen Ungerechtigkeit in unserem Land erfordert eine handlungsfähige Linke. Ich prophezeie: Nach vier Jahren FDP-Regierungsbeteiligung werden vielleicht Millionen Menschen mehr die Linke brauchen.

Bartsch Wenn ein Sonderparteitag alle Probleme lösen könnte, dann gleich morgen. Aber so einfach wird es nicht sein. Der falscheste Ratgeber sind jetzt schnelle Entscheidungen und Hektik. Dafür ist die Niederlage zu schwer. Der Vorstand meiner Partei wird am Wochenende das weitere Vorgehen beraten.

Bartsch Das ist eines der schmerzlichsten Ergebnisse. Wir sind bei der Bundestagswahl nur noch in drei Ostländern zweistellig. Wir haben weiter für den Osten eine besondere Verantwortung - die Löhne sind niedriger bei gleicher Arbeitsleistung, die Rentenanpassung ist nicht vollzogen. Keiner glaubt doch ernsthaft, dass Christian Lindner in einer Regierung die Ostinteressen wahrnehmen wird. Oder Robert Habeck. Es bleibt unser Auftrag, diese Frage zu thematisieren. Wir müssen wieder um den Osten kämpfen. Programmatische Defizite haben wir hier jedenfalls nicht. Offensichtlich aber welche in der Kommunikation.

Bartsch Wer diesen Weckruf nicht gehört hat, hat nichts in Verantwortung zu suchen. Wir haben von den Wählern einen deutlichen Hinweis bekommen, dass Streit nicht gewollt ist. Wir müssen die Stärken der Personen in Fraktion und Partei sowie unseres Programms nach vorne stellen. Darum geht es jetzt.

Bartsch Die Linke muss immer Programmpartei sein. Das NATO-Thema, auf das Sie anspielen, geht mir auf den Geist. NATO raus oder rein, Auslandseinsätze ja oder nein, das ist doch viel zu einfach. Ich habe zigmal gesagt, wir wollen die Nato nicht, wie sie jetzt ist. Sie muss grundlegend verändert werden. Das Desaster in Afghanistan zeigt doch, dass die Interventionslogik gescheitert ist. Ich bin auch sehr gespannt, ob eine mögliche Ampel-Koalition das Zwei-Prozent-Ziel erfüllen will. Da geht es um 85 Milliarden Euro im Haushalt. Aber es stimmt: Wir werden unsere außenpolitischen Positionen verbessern müssen. Gerade in der Europapolitik. Die Linke hat sich zu oft auf Parteitagen die Welt zurecht beschlossen und am Montag danach festgestellt, dass die Welt eine andere ist.