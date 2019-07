Interview: ESA-Astronaut Matthias Maurer über seine Chancen, zum Mond zu fliegen : „Im November kann ich sagen, ob es klappen könnte“

St Wendel Die USA planen für das Jahr 2024 eine erneute Mond-Mission. Mit dabei könnte auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer aus dem Oberthaler Ortsteil Gronig im Landkreis St. Wendel sein.

Herr Maurer, am 21. Juli jährt sich die Mondlandung zum 50. Mal. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Bilder sehen?

MATTHIAS MAURER Ich habe die Bilder jetzt schon so oft gesehen, und sie beeindrucken mich immer wieder. Die Mondlandung ist zwar schon 50 Jahre her, aber damals haben die Amerikaner etwas geschafft, was heute immer noch unglaublich wirkt. Das war eine enorme Leistung und sie waren ihrer Zeit weit voraus. Ich lerne jedes Mal noch etwas dazu, wenn ich mich mit der Apollo-11-Mission beschäftige.