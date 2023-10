www.deutschlandpakt.de Union ärgert im Netz Kanzler Scholz

Dass man sich in der Union nicht nur klammheimlich freut, ist verständlich. War es doch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der am 6. September im Bundestag mit großen Worten den Deutschlandpakt ankündigte. Seitdem scheinen jedoch seine Mitarbeiter im Bundespresseamt und in der Regierungszentrale geschlafen zu haben - nicht so die der Unionsfraktion. Sie haben CDU/CSU jetzt die Internetseite deutschlandpakt.de gesichert, auf der die Union ihre Vorstellungen zur Begrenzung der Migration präsentiert. Ein echter Coup, mit dem Friedrich Merz & Co den Erfinder des Pakts und Kanzler im Netz ärgern. Und das ausgerechnet vor dem Spitzentreffen zur Migration an diesem Freitag im Kanzleramt.