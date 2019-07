Verbrechen gegen die Menschlichkeit : Gerichtshof verurteilt Kriegsherrn im Kongo

Den Haag Der Internationale Strafgerichtshof hat den kongolesischen Kriegsherrn Bosco Ntaganda verurteilt. Drei Richter befanden ihn einstimmig in insgesamt 18 Fällen von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig, wie die Organisation Human Rights Watch (HRW) am Montag in Den Haag mitteilte.

Ntaganda soll 2002 und 2003 in der ostkongolesischen Provinz Ituri zusammen mit anderen versucht haben, die ethnische Lendu-Bevölkerung zu vertreiben.

