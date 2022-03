Corona-Pandemie : Intensivmediziner geben Entwarnung für aktuelle Infektionswelle

Ein Intensivpfleger arbeitet auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses an einer an Covid-19 erkrankten Patientin. (Archiv) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Trotz Höchstwerten bei den Corona-Infektionen sehen Experten in diesem Frühjahr keine Gefahr mehr für die Intensivstationen. Doch im Herbst und Winter könnte das anders aussehen. Mediziner erhöhen den Druck für eine Impfpflicht.

Führende Intensivmediziner haben für die Folgen der aktuellen Corona-Welle vorsichtige Entwarnung gegeben. „Die Lage auf den Intensivstationen ist auch in der aktuellen Welle auf akzeptablem Niveau stabil. Ich rechne nicht damit, dass wir flächendeckend noch an unsere Kapazitätsgrenzen gelangen werden, bis die Welle abgeebbt ist“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, unserer Redaktion. Derzeit seien konstant rund 2500 Corona-Patienten in Intensivbehandlung.

Wochenlang war die Corona-Inzidenzkurve auf immer neue Rekordwerte gestiegen, zuletzt zeichnete sich eine Trendwende ab. So lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag niedriger als am Vortag. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1625,1 an. Zum Vergleich: Am Mittwoch hatte der Wert bei 1663,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1752,0 (Vormonat: 1171,9).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 274.901 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 318.387 Ansteckungen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg nicht. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 279 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 300 Todesfälle.

Karagiannidis, Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung, beobachtet derzeit einen insgesamt milderen Krankheitsverlauf bei vielen Patienten. „Es gibt weniger Beatmungsfälle, als in früheren Wellen. Neben geimpften Patienten mit Vorerkrankungen trifft es weiterhin vor allem die Ungeimpften“, sagte er. „Das größte Problem ist der Personalnotstand auf den Normalstationen, Notaufnahmen und in der Intensivpflege. Das macht den Krankenhäusern am meisten zu schaffen“, so Karagiannidis.

Mit Blick auf das Jahresende mahnte er jedoch zur Vorsicht – und sprach sie für eine Impfpflicht für ältere Menschen aus. „Der Herbst und Winter werden eine extrem große Herausforderung für die Kliniken. Wir müssen damit rechnen, dass uns eine weitere Corona-Welle und zusätzlich Infektionswellen mit Grippe- und RS-Viren treffen werden“, sagte er. „Fallen alle drei zusammen, droht eine extrem starke Belastung der Kliniken. Deswegen plädiere ich dafür, dass es jetzt zumindest eine Corona-Impfpflicht für alle Menschen ab 50 Jahren geben sollte“, so Karagiannidis.

