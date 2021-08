Steigende Infektionszahlen : Intensivmediziner befürworten weitere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung

Berlin Die Erfahrung überlasteter Intensivstationen während der Corona-Pandemie steckt den Intensivmedizinern noch in den Knochen. Die aktuell steigenden Infektionszahlen betrachten sie „mit Sorge“. Und auch die Debatte über die 2G-Regel, die Zutritt zu bestimmten Einrichtungen nur für Geimpfte und Genesene vorsieht, geht weiter.

Zwar seien die Intensivstationen noch nicht überlastet seien, die Arbeit sei „zu bewältigen“, so Marx. Zugleich aber wies er darauf hin, dass die steigenden Infektionszahlen in unmittelbaren Zusammenhang mit der Belastung der Intensivstationen stünden. Gerade in der Gruppe der 35- bis 60-Jähren sei zu beobachten, „dass der Inzidenzwert linear gekoppelt ist an die spätere Intensivbelegung dieser Altersgruppe – die dann in etwas elf Tage später eintritt“.