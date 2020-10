Per Videokonferenz : Integrationsgipfel: Zusammenhalt in „schwieriger Zeit“

Berlin Der Kampf gegen das Coronavirus beherrscht in weiten Teilen die Politik und die Gesellschaft. Doch beim Integrationsgipfel erinnert die Kanzlerin: Die Pandemie trifft die Menschen unterschiedlich hart.

Zu Beginn des 12. Integrationsgipfels sagte Merkel am Montag in Berlin: „So aufmerksam wie wir sein müssen, um Gesundheit und das Leben unserer Mitmenschen zu schützen, so aufmerksam müssen wir eben zugleich sein, dass auch der Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit stark bleibt.“ Das diene gerade auch denjenigen, die erst seit kurzem in Deutschland lebten. Die Phase unmittelbar nach der Ankunft sei für die Integration von entscheidender Bedeutung.