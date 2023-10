Debatte über mangelnde Integration Integrationsbeauftragte: Nahost-Konflikt in Lehrplan aufnehmen

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) prangerte Versäumnisse in der Bildung an. „Obwohl wir ja sozusagen als Deutsche mit unserem historischen Gewissen denken, Bekämpfung von Antisemitismus gehört zum Grundkanon dazu, haben wir in den vergangenen Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, zu wenig getan“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin. „Es gibt entsprechende Angebote, aber es ist eben nicht generell verankert in den Curricula in den Schulen.“ Man erlebe jetzt, dass es bei den Lehrerinnen und Lehrern eine große Überforderung gebe, die Geschehnisse rund um den Nahost-Konflikt aufzuarbeiten.