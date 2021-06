Forderung aus der CDU : Innenminister bei Abschiebungen nach Syrien uneins

Frühjahrskonferenz der Innenminister im badischen Rust. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Rust Extremismus, Kindesmissbrauch, Hetze im Netz - die Innenminister von Bund und Ländern laufen im Kampf gegen das Verbrechen in vielen Punkten in dieselbe Richtung. Aber nicht in allen.