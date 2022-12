Zu wenig sozialer Wohnraum : Wohnungslose haben es immer schwerer

Wohnungslose haben es nie leicht. Durch Inflation und Krieg spitz sich ihre Situation in diesem Jahr jedoch weiter zu. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Rund 263.000 Menschen in Deutschland sind wohnungslos. Für sie kann der Winter lebensgefährlich sein. In diesem Jahr wird die Lage zudem durch Inflation und den Krieg in der Ukraine verschärft. So sieht die aktuelle Situation aus.

Weiterleiten Drucken Von Elena Eggert

Für Menschen ohne eigene Wohnung sind die Wintermonate die schwierigsten. „Die kalte Jahreszeit ist für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, lebensgefährlich“, sagt Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes. In diesem Jahr verschärfen zudem Inflation, steigende Preise und der Krieg in der Ukraine die Situation. „Die Leute, die schon wohnungslos sind, sind schwerer betroffen als sonst“, betont Werena Rosenka, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W). „Wenn alles andere teurer wird und das Geld jeden Monat sowieso nur knapp reicht, wird die Zahlung der Miete sehr schnell zum Problem“, erklärt auch Birgit Fix, Sprecherin beim Deutschen Caritasverband.

In Deutschland sind derzeit rund 263.000 Menschen wohnungslos, das geht aus dem ersten Wohnungslosenbericht der Bundesregierung hervor. Wer Unterstützung braucht, kann sich an Tafeln oder Kleiderkammern wenden. Doch durch die Inflation seien viel mehr Menschen auf diese Angebote angewiesen, so Fix. Gleichzeitig seien die Hilfskapazitäten begrenzt. Aus Sicht der Caritas gibt es einen Mangel an hauptamtlichen und ehrenamtlichem Personal im sozialen Bereich, zum anderen sind die Spenden knapp und hohe Energierechnungen belasten auch Einrichtungen für Wohnungslose.

Diese Einrichtungen, zu denen auch Notunterkünfte zählen, sind im Winter besonders wichtig. „Wir beobachten in jedem Winter, dass Menschen erfrieren, wenn sie draußen bleiben“, betont Rosenka. Die BAG W zählt jährlich die Menschen, die auf der Straße erfroren sind. Seit September seien in diesem Winter demnach bereits drei Menschen gestorben. Im Winter 2020/2021 gab es 23 Kältetote. Um allen einen warmen Übernachtungsplatz anzubieten, fehle es jedoch an Unterkünften. Viele sind zudem an Geflüchtete aus der Ukraine vergeben, so Rosenka. Die Chefin der BAG W stellt klar, dass sie niemanden gegeneinander ausspielen will, aber durch den Krieg in der Ukraine ein enormer Druck auf allen laste.

Laut der BAG W brauche es aber nicht nur mehr Notunterkünfte, sondern auch eine höhere Qualität. Viele würden eine Übernachtung in Notunterkünften ablehnen, weil sie dort ihre persönlichen Gegenstände nicht einschließen, oder ihre Tiere nicht mitnehmen können. Viele wollen auch nicht mit sechs bis acht fremden Menschen in einem Raum übernachten. Für die Menschen, die auch nachts draußen bleiben, gibt es die Kältehilfen, die die Menschen beispielsweise mit warmen Mahlzeiten versorgen. Beim Ausbau dieses Angebots gäbe es jedoch noch Luft nach oben, beurteilt Rosenka.

„Langfristig hilft gegen Wohnungslosigkeit nur eins: viel mehr günstigen Wohnraum. Der soziale Wohnungsbau kommt viel zu schleppend voran. Jedes Jahr verlieren mehr Wohnungen die Preisbindung als neue hinzukommen“, so Caritas-Sprecherin Fix. Dabei gehe es nicht nur um den Neubau von Wohnungen. „Wir brauchen entschiedene Maßnahmen gegen den Leerstand, etwa eine Regulierung von Ferienwohnungen und die systematische Schaffung von sozialem Wohnraum bei Renovierungen“, so Fix. Eigentlich sollten in diesem Jahr 400.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Dieses Ziel ist jedoch nicht mehr zu erreichen. Alex Gedaschko, Verbandschef der Deutschen Wohnungswirtschaft, schätzt, dass lediglich 250.000 Wohnungen gebaut werden.