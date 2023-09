Klimakongress der Industrie Industrie warnt vor Rückschritten bei Klimaschutz und Wohlstand

Dabei sollte es bei diesem Spitzentreffen doch um Wege hin zum klimaneutralen Wirtschaften gehen, um Wege in eine wirtschaftlich bessere Zukunft. Mehr Klimaschutz und mehr Wachstum – nach Darstellung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hängt das eine mit dem anderen zusammen. “Klimaschutz wird nur dann gelingen, wenn es mit wirtschaftlicher Prosperität einhergeht“, sagte Habeck. In diesem Punkt war sich der Vizekanzler einig mit seinem Kabinettskollegen von der FDP, Verkehrsminister Volker Wissing. „Ohne Wachstum wird unser Industriestandort keine Chance haben“, sagte Wissing am Dienstag. Er sehe „mit Schrecken“, dass man sich in Deutschland und der EU an vielen Stellen selbst im Wege stehe, so der FDP-Politiker. Dabei erwartet die Industrie gerade von der Bundesregierung, die Fesseln zu lösen und für bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu sorgen.