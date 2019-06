Merkel weist Kritik zurück : Industrie: Bundesregierung hat Vertrauen verspielt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) konterte die massive Kritik der deutschen Industrie an der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Foto: Wolfgang Kumm.

Berlin Die deutsche Industrie hat den Kurs der Bundesregierung in der Wirtschaftspolitik massiv kritisiert. „Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, beim Tag der Industrie in Berlin.

Die Große Koalition stehe für das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Maß an Umverteilung: „Die Regierung hat einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt.“

Die Koalition müsse schnell Vertrauen zurückgewinnen, sagte Kempf. Parteitaktische Spielchen dürften nicht länger die Richtung bestimmen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland werde zunehmend zum Risiko. Es gebe große Unsicherheiten vor allem wegen der Handelskonflikte etwa zwischen den USA und China.

Bundeskanzlerin Angela Merkel konterte die massive Kritik der Industrie. Vertrauen in die Bundesregierung sei genauso wichtig wie Vertrauen in die Wirtschaft, sagte die CDU-Politikerin. Seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr und drei Monaten habe sich die Bundesregierung aber lange mit dem verlorenen Vertrauen in die Automobilindustrie und Regelbrüchen beschäftigen müssen. Politik und Wirtschaft hätten angesichts der großen Herausforderungen durch den digitalen Wandel eine gemeinsame Verantwortung.