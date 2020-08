Neue Diskussion um Maskenpflicht in Schulen : „Arme raus, Abstand halten“

Ein Kuss für den Papa vor Schulbeginn: Die Maske ist dabei. In Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen begonnen. Foto: dpa/Jens Büttner

Rostock/Schwerin In Mecklenburg-Vorpommern beginnt als erstem Bundesland nach den Sommerferien der Schulunterricht unter Pandemiebedingungen.

Am Innerstädtischen Gymnasium (ISG) in Rostock beginnt das neue Schuljahr mit einer praktischen Übung: „Arme raus, Abstand halten“, lautet die Anweisung von Schulleiter Markus Riemer. Im begrünten Innenhof hat er am Montagmorgen rund 150 Siebtklässler vor sich. Für sie beginnt wie für die anderen knapp 153 000 Schüler im Nordosten wieder die Schule.

Als erstes Bundesland versucht Mecklenburg-Vorpommern nun nach den Sommerferien, unter Pandemiebedingungen zu einem weitgehend regulären Schulbetrieb zurückzukehren. Im Rest der Bundesrepublik wird aufmerksam beobachtet, wie nach dem Rumpfunterricht der zurückliegenden Monate in einer Art Großexperiment der Neustart erprobt wird. Vom normalen Schulalltag ist man noch ein ganzes Stück entfernt. Wie im coronageprägten Alltag lautet eine der wichtigsten Grundregeln: Möglichst wenige Kontakte zum Nebenmann. Präsenzunterricht soll die Regel, Homeschooling via Internet die ergänzende Ausnahme sein. Ob auch in Schulgebäuden eine Maskenpflicht gelten soll, darüber wird in vielen Bundesländern noch diskutiert.

Info Bahn will Maskenpflicht durchsetzen Die Bahn will die Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen zum Schutz vor dem Coronavirus notfalls mit Verweisen durchsetzen. „Wenn eine Minderheit geltende Regeln missachtet, ist dies für uns nicht hinnehmbar“, erklärte der Konzern am Montag in Berlin. Bei Fahrgästen, die sich hartnäckig weigern, seien solche Verweise bereits möglich. Zusammen mit der Bundespolizei werde dies auch „konsequent“ umgesetzt. Zug-Verweise sind nach der Eisenbahn-Verkehrsordnung möglich, wie das Verkehrsministerium erläuterte. Dazu, wie viele Fahrgäste schon aussteigen mussten, wurden keine Angaben gemacht.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte das zuletzt befürwortet. Einige Bundesländer hatten eine Maskenpflicht im neuen Schuljahr angekündigt, in Schulgebäuden – nicht aber im Unterricht. Überraschend kam aus Nordrhein-Westfalen am Montag dann die Meldung, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland an weiterführenden und berufsbildenden Schulen zunächst bis Ende August eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten soll. Schleswig-Holstein sprach nur eine „dringende Empfehlung“ für die ersten beiden Schulwochen aus, eine Pflicht soll es nicht geben. Die Empfehlung bezieht sich auf die Schulgebäude, den Schulhof und auch auf den Unterricht.

Wie in allen anderen Schulen Mecklenburg-Vorpommerns liefen in den vergangenen Wochen auch am ISG die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hygienekonzepte wurden erstellt. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wurden die Schüler in feste Gruppen eingeteilt, die sich in der Schule nicht begegnen sollen. Innerhalb der Gruppen sind die Abstandsregeln aber aufgehoben. Es gehe darum, den 850 Schülern und gut 80 Lehrern maximale Sicherheit bieten zu können, sagt Riemer. Auf dem Schulhof wurden daher Treffpunkte für die unterschiedlichen Klassenstufen eingerichtet, Laufwege in den Fluren aufgezeichnet und Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen. Selbst über die Organisation der Toilettengänge musste nachgedacht werden, berichtet Riemer.