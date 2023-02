Niederlagen bei Landtagswahlen : Der FDP stehen stürmische Zeiten bevor

Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, spricht zum Ergebnis der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in der FDP-Zentrale. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Analyse Berlin Bei der Bundestagswahl 2021 triumphierte die FDP noch. Aber die Landtagswahlen im vergangenen Jahr und nun auch die Berliner Wiederholungswahl liefen für die Liberalen schlecht. Absehbar: Die Liberalen wollen jetzt in der Ampel mehr durchsetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall und Kerstin Münstermann

Brüssel ist bekanntermaßen ein Ort für schwierige Debatten und lange Verhandlungen. Bundesfinanzminister Christian Lindern schlägt sich am Dienstag etwa mit der Reform der EU-Schuldenregeln rum. Kein leichtes Thema für einen deutschen Politiker.

Und doch wird es für den FDP-Vorsitzenden angenehm gewesen sein, der Hauptstadt für kurze Zeit den Rücken zu kehren. Denn für seine Partei gab es am Sonntag bei der Wiederholungswahl in Berlin einen erneuten Rückschlag. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus einem weiteren Landesparlament. Die Niederlage reiht sich ein in die schwierigen Ergebnisse des Jahres 2022: Unter der Fünf-Prozent-Hürde im Saarland und in Niedersachsen, keine Regierungsbeteiligung mehr in Schleswig-Holstein und NRW.

Nun ist Lindner krisengestählt, kennt die Täler und Höhen der Politik und auch die seiner Partei sehr gut. Und doch ist die Serie der verlorenen Landtagswahlen ein Warnzeichen. Der FDP-Chef nahm am Montag die Berliner FDP demonstrativ in Schutz. Die Oppositionsrolle der Berliner FDP gegen die rot-grün-rote Regierung sei dadurch „erschwert“ worden, dass die FDP auf Bundesebene „in Regierungsverantwortung genau mit SPD und Grünen“ stehe, sagte Lindner. Für die FDP im Bund gelte aber: „Wir verfolgen in unser Regierungsbeteiligung eine klare Strategie, die sich hier in Berlin noch nicht ausgezahlt hat, an der wir aber festhalten.“ Die Führung der FDP sei „überzeugt, dass sie sich auf mittlere Sicht auch bei Landtagswahlen als Erfolg herausstellt“.

FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann empfiehlt etwa, die FDP in der Bundespolitik der Ampel-Koalition sichtbarer zu machen. „Als FDP prägen wir die Arbeit der Bundesregierung positiv mit", sagte Buschmann unserer Redaktion. „Wir haben für eine grundrechtsschonendere Corona-Politik gesorgt, die Belastungen von Bürgern und Betrieben in der Krise erträglicher gehalten und sind Motor bei der dringend notwendigen Planungsbeschleunigung“, sagte der Minister. „So kam das Land gut durch eine historische Ausnahmesituation. Natürlich teile ich die Ansicht, dass es umso besser ist, je mehr liberale Handschrift erkennbar wird", betonte Buschmann.

Auch für FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler kann der Erfolg der Liberalen nur in positiven Botschaften liegen, nicht in einem Konfrontationskurs mit SPD und Grünen. „Wir müssen noch stärker herausstellen, dass der Fortschritt erkennbar durch uns vorangeht und dass wir gerne in dieser Regierung sind", sagte Köhler unserer Redaktion. „Es gibt sicher einige FDP-Anhänger, die uns nicht gern in dieser Regierung sehen. Denen müssen wir klarer machen, warum wir darin trotzdem die größte Chance für die FDP sehen", sagte Köhler.

Wie geht es nun weiter in der Ampel-Koalition im Bund? Die größten politischen Gräben tun sich zwischen der FDP und den Grünen in der Verkehrspolitik auf. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will bei den Gesetzentwürfen zur Planungsbeschleunigung keine Priorität bei den Verkehrswegen setzen, der Straßenausbau soll gegenüber dem Schienennetz nicht benachteiligt werden. Lindner bekräftigte am Tag nach der Berliner Wahlschlappe, „eine Politik gegen das Auto“ sei „ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen“. Deswegen müsse die Straße ein „zentraler Verkehrsträger“ bleiben. Die Grünen dagegen wollen den Verkehr auf der Straße aus Klimaschutz- und Umweltgründen eindämmen und dem Schienenausbau klar Vorrang bei der Planungsbeschleunigung geben. Für die Liberalen sollen die Bürger ihre Verkehrsträger selbst wählen können, die Grünen sehen den Staat in der Pflicht, den Verkehr in eine Richtung zu lenken. Die SPD neigt als Industrie-Partei der FDP zu, gibt ihr in dem Streit bisher aber wenig Rückendeckung.

Auch in der Finanzpolitik wird FDP-Chef Lindner in diesem Jahr Probleme haben, die Handschrift der FDP gänzlich durchscheinen zu lassen. Denn der Bundeshaushalt ist trotz hoher Steuereinnahmen so knapp gerechnet, dass jede zusätzliche Ausgabe das Ziel gefährdet, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Schon fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zehn Milliarden Euro mehr in seinem Etat als in den vorherigen Jahren – der Rückhalt des Kanzlers dürfte ihm dabei sicher sein. Allein diese zusätzlichen Ausgabensumme würde die Schuldenbremse obsolet machen.